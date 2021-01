CFO-News: N26, Bilfinger, PWO

Das Finanz-Start-Up N26 holt sich Jan Kemper (Foto) als Finanzchef an Bord. Der 40-Jährige wird die Online-Bank zur zweiten Jahreshälfte als CFO verstärken. Unter anderem mit dieser Verpflichtung bereitet sich N26 auf „seine nächste Wachstumsphase“ vor, wie es in der Mitteilung hieß.

Hobby-Triathlet Kemper verzeichnet in seinem Werdegang mehrere Stationen in größeren Unternehmen. Unter anderem war er als Finanzchef bei dem Online-Versandhändler Zalando tätig. In dieser Position begleitete der 40-jährige das Unternehmen 2014 bei seinem Börsengang. Später wechselte er dann als CFO zum Medienkonzern ProsiebenSat.1. Derzeit ist Kemper seit 2019 als CEO und CFO bei dem Reise-Start-up Omio tätig.