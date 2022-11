CFO-News: Škoda Deutschland, Hochdorf, R&M

Neue Führungsetage für Škoda Deutschland

Veränderungen in der Geschäftsführung bei Škoda Auto Deutschland: Die deutsche Tochter des tschechischen Autobauers baut ihre Führungsetage um und übergibt in diesem Zusammenhang Libor Myška die Leitung für die Ressorts Finanzen und Administration mit Wirkung zum 1. Januar 2023. Er ist seit Januar dieses Jahres bei Škoda Auto Deutschland tätig und agiert derzeit als Sprecher der Geschäftsführung. Diese Funktion übergibt er an Jan-Hendrik Hülsmann.

Myška beerbt in seiner neuen Position Steffen Spies, der neue Aufgaben innerhalb des Volkswagen Konzerns übernehmen wird, wie das Unternehmen bekanntgab. „Der Vorstand der Marke Škoda Auto dankt Steffen Spies für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und sein Engagement in den vergangenen drei Jahren und wünscht ihm viel Erfolg bei seinen künftigen Aufgaben“, heißt es in der Mitteilung.