CFO-News: Lenzing, Weleda, Heideldruck

Lenzing holt Ex-Schüco-Finanzchef Nico Reiner

Lenzing, ein weltweit aktiver Anbieter von nachhaltig erzeugten Spezialfasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien, hat Nico Reiner zum neuen Finanzvorstand bestellt. Er wird Anfang des Jahres 2023 Teil des Lenzing-Vorstands unter dem Vorsitz von CEO Stephan Sielaff. Reiner folgt in der Position des Finanzvorstands Thomas Obendrauf nach, der das Unternehmen nach sieben Jahren auf „eigenen Wunsch“ verlassen wird, wie die Österreicher schreiben.

In seiner beruflichen Laufbahn hat Reiner mehrere Stationen durchlaufen, unter anderem als CFO in global agierenden Unternehmen wie der Schüco-Gruppe, der AL-KO-Gruppe und der Pfleiderer Group sowie als Unternehmensberater. Zuletzt war er CFO der Vacuumschmelze mit Hauptsitz in Hanau. Der in Grünwald bei München geborene Reiner absolvierte das Diplomstudium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg und promovierte an der HHL Leipzig Graduate School of Management.