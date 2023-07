CFO Wassenberg verlässt Kion nach nur sechs Monaten

Paukenschlag bei Kion: Nach nur sechs Monaten verlässt CFO Marcus Wassenberg das Unternehmen mit sofortiger Wirkung. Wassenberg scheide „im besten Einvernehmen“ und „auf eigenen Wunsch“ aus, teilte Kion am Donnerstagabend mit.

Allerdings heißt es in der Mitteilung auch, es habe bei „Themen der Unternehmensführung“ unterschiedliche Auffassungen gegeben. Auf FINANCE-Nachfrage teilte Kion mit, die unterschiedlichen Auffassungen hätten sich in den vergangenen Monaten zunehmend herauskristallisiert – während des Prozesses des besseren Kennenlernens.

Wassenbergs Abschied kommt überraschen

Das Ausscheiden von Wassenberg kommt sehr plötzlich. Er war von Heidelberger Druckmaschinen zu Kion gewechselt und hatte sein Amt erst zu Beginn des Jahres angetreten.

Wie es für Wassenberg weitergeht, ist nicht bekannt. Er war vor seinem Wechsel zu Kion rund drei Jahre lang CFO bei Heidelberger Druckmaschinen und hatte an der Sanierung des Konzerns mitgewirkt.

Im Akkordtempo setze er dort zahlreiche Änderungen durch, strich beispielsweise Stellen und Produkte und holte den Pensionsfonds in die Bilanz zurück. Zum 1. Januar hatte Tania von der Goltz die Finanzen des SDax-Konzerns Heidelberg Druckmaschinen übernommen.

Dort wurde Wassenberg als „engagierter Erneuerer“ gepriesen – bei Kion kam sein Stil offenbar nicht gut an. Dennoch findet Kion-CEO Rob Smith für Wassenbergs kurze Tätigkeit bei Kion versöhnliche Worte: „Er hat sichtbare Impulse für die Steuerung des Unternehmens gegeben und damit seinen Beitrag für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Konzerns geleistet.“

Auch Wassenbergs Vorgängerin bei Kion, Anke Groth, hatte das Unternehmen vorzeitig verlassen. Sie war im Juli 2018 zu Kion gestoßen. Im März 2022 ging Groth, ihr Vertrag wäre noch ein Jahr länger gelaufen. Damals übernahm Vorstandschef Smith den Posten des Finanzvorstands interimistisch. Es dauerte schließlich acht Monate bis Kion Wassenberg als Nachfolger ankündigte.

Nachfolger kommt von Kion

Einen Nachfolger für Wassenberg hat Kion schon gefunden. Der 55-jährige Christian Harm ist der neue Finanzvorstand des Gabelstaplerherstellers. Er war seit Januar 2021 als Executive Vice President Finance für die Finanzen von Kion Industrial Trucks & Services (ITS) EMEA verantwortlich. Diese Aufgabe führt er weiter, bis ein Nachfolger gefunden ist, teilte Kion auf Anfrage mit.

Bis zu seinem Einstieg bei Kion war Harm rund zwei Jahre lang Executive Vice President Finance and Operations bei Linde Material Handling. Vor dieser Station war er schon einmal rund 12 Jahre lang bei Kion tätig. Von 2006 bis 2012 leitete er den Konzerneinkauf und übernahm im Anschluss die Leitung der Abteilung Konzernstrategie. Bis 2019 fungierte er als Executive Vice President Corporate Strategy.

Harm habe bei strategischen Schlüsselprojekten des Unternehmens wie dem Börsengang von Kion im Jahr 2013 und der Akquisition von Dematic 2016 an entscheidender Stelle verantwortlich mitgewirkt, heißt es von Kion.

„Harm kennt Kunden, Märkte und Mitarbeiter seit vielen Jahren sowohl aus den Perspektiven der Konzernzentrale und den operativen Geschäften“, so Kion-Chef Smith. „Er hat zuletzt wesentlich daran mitgewirkt, die Profitabilität von Kion ITS EMEA zu steigern. Auch aus diesem Grund ist er die ideale Besetzung für die Position des Finanzvorstands der Kion Group.“ Der neue CFO hat zunächst einen Dreijahresvertag, so Kion.

Der Aktienkurs von Kion reagierte prompt. Der Kurs fiel nach Bekanntgabe des Wechsels um rund 5 Prozent auf zwischenzeitlich 32,22 Euro. Am Vortag hatte er noch bei 34,63 Euro gelegen.