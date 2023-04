Der Hersteller der bei Kindern beliebten Tonieboxen bekommt einen neuen, prominenten Finanzchef: Jan Middelhoff, Sohn des ehemaligen Arcandorchefs Thomas Middelhoff, wird ab dem 1. Mai CFO bei Tonies. Er folgt auf Florian Drabeck, der das Unternehmen verlassen wird, um sich anderen unternehmerischen Aufgaben widmen zu können, wie Tonies mitteilt. Middelhoff wird zudem in den Vorstand berufen, der damit erweitert und künftig aus drei Personen bestehen wird.

„Wir freuen uns sehr, dass Jan die Rolle als CFO und neues Vorstandsmitglied übernehmen wird. Jan kennt Tonies in- und auswendig und hat eine starke Erfolgsbilanz bei Tonies“, erklärt Aufsichtsratsvorsitzende Anna Dimitrova. Middelhoff arbeitet seit Mai 2020 für Tonies, zuletzt war er MD International und Chief of Staff. In seiner neuen Rolle als CFO soll er weiterhin das Strategieteam und die Unternehmenskommunikation leiten, zusammen mit den Finanzteams und Investor Relations. Vor seinem Wechsel zu Tonies war er bei McKinsey & Company tätig.

Middelhoff-Vorgänger brachte Tonies an die Börse

Middelhoffs Vorgänger Drabeck ist seit Mai 2021 CFO von Tonies und wird das Unternehmen Ende Mai verlassen, „um sich neuen unternehmerischen Herausforderungen zu stellen”. Wohin ihn künftig zieht ist derzeit noch nicht bekannt. Unter seine Führung als CFO bei Tonies fallen der erfolgreiche Börsengang der Audioplattform im November 2021 sowie die ein Jahr später erfolgte Kapitalerhöhung.

Davor war der Manager, der als Hobby den Kapitalmarkt angibt, zehn Jahre lang für den Onlinehändler Westwing Home & Living tätig, zuletzt als CFO. In dieser Funktion organisierte er 2018 erfolgreich den Börsengang des Unternehmens.

„Die Zusammenarbeit mit Florian, seine Professionalität und seine Kompetenz waren beeindruckend. Wir respektieren seinen Wunsch nach einer beruflichen Veränderung, wünschen ihm alles Gute und bedanken uns herzlich bei ihm“, kommentieren die beiden Gründer und Co-CEOs Patric Faßbender und Marcus Stahl Drabecks Weggang.

Tonies hat erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich

Tonies blickt laut den vorläufigen Geschäftszahlen auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Der Umsatz legte demnach um rund 36 Prozent auf 255 Millionen Euro zu. Vor allem ein starkes viertes Quartal mit einem Umsatzwachstum von rund 40 Prozent trug zu dem guten Ergebnis bei.