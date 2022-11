Finanzierungen: Mercedes-Benz, Vonovia, Uniper

Mercedes-Benz mit ersten grünen Panda Bonds

Grünes Panda-Debüt bei Mercedes-Benz: Der Autobauer hat erstmals grüne Panda Bonds in China ausgegeben. Die Anleihen haben ein Volumen von 500 Millionen Yuan, was umgerechnet rund 68 Millionen Euro entspricht. Die Laufzeit beträgt zwei Jahre bei einer Verzinsung von 2,9 Prozent. Die Platzierung wurde von der Bank of China und der HSBC begleitet.

Der Nettoemissionserlös werde an die Tochtergesellschaft Mercedes-Benz Leasing mit Sitz in China verliehen, die diese Mittel zur Finanzierung neuer Kundenleasingverträge von batterieelektrischen Fahrzeugen verwenden werde, teilte Mercedes-Benz mit. Das Unternehmen ist laut eigener Aussage der erste Automobilhersteller, der grüne Panda-Anleihen in China platziert. Erst kürzlich emittierte Mercedes-Benz einen Bond in Höhe von 750 Millionen Euro.