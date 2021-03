Münchener Flughafen tauscht Vorstand aus

Mit dem Abgang von CFO Thomas Weyer geht eine Ära zu Ende, schon seit 2008 ist er beim Münchener Flughafen für die Finanzen und Infrastrukturthemen verantwortlich. Davor war er als Geschäftsführer des Berliner Großflughafens BER an der Planung des Bauprojekts beteiligt. Bevor er in Berlin anfing, arbeitete der Diplom-Ingenieur für den Baukonzern Philipp Holzmann und den Infrastrukturkonzern Hochtief sowie bei dessen Flughafenbetreiber Hochtief Airport. Schon bei Hochtief Airport wirkte er bei Bauprojekten an europäischen Großflughäfen wie Athen, Düsseldorf und Berlin mit.

Andrea Gebekken ist seit Oktober 2016 beim Münchener Flughafen, dessen Anteile der Freistaat Bayern, der Bund und die Stadt München halten. Sie verantwortet dort das Endkundengeschäft, Sicherheitsfragen sowie das Qualitäts- und Projektmanagement. Vorher arbeitete sie laut ihrem Linkedin-Profil als Leiterin Regionalbereich Nord für die Deutsche Bahn. Davor war sie – wie ihr Vorstandskollege Weyer – bei Hochtief und Hochtief Airport tätig.