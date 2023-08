Bei dem Open-Source-Spezialisten Suse füllen sich die Vorstandsreihen langsam wieder. Nach den Abgängen von CEO Melissa Di Donato im Frühjahr und CFO und Interims-CEO Andy Myers im Juni, sollen bald zwei neue Führungskräfte einsteigen. Ian Halifax wird das Amt des CFO am 11. Dezember 2023 übernehmen, nach einer Übergabe durch seinen Vorgänger. Bis dahin behält Interims-CFO und Vice President of Treasury and Investor Relations Jonathan Atack die Verantwortung für die Rolle. Atack hat in den vergangenen zwei Jahren an den CFO berichtet.



Mit sofortiger Wirkung zum Chief Strategy Officer (CSO) ernannt wurde Frank Feldmann, der zuletzt als Vice President bei dem US-amerikanischen Softwarehersteller Red Hat gearbeitet hat – genau wie der kürzlich berufene Suse-CEO Dirk-Peter (DP) van Leeuwen. Er soll sich um die Entwicklung und Ausführung der langfristigen Geschäftstrategie bei Suse kümmern.

Neuer Suse-CFO: Erfahren als Finanzchef in der Branche

Ian Halifax arbeitet seit 1985 in Finanzabteilungen der Tech-Branche, seit 1994 hat er nahezu durchgängig ausschließlich CFO-Positionen bei einer Vielzahl von Tech-Unternehmen bekleidet. Lediglich von 1997 bis 1999 wechselte er innerhalb seiner Branche auf die Beraterseite ins Big-Four-Haus KPMG.

Zuletzt, bis Mai 2023, war er CFO bei Trellix, einem Anbieter von Cybersecurity mit Sitz in San Francisco. Davor, von Dezember 2019 bis September 2021, hat er ebenfalls als CFO für Riverbed Technology gearbeitet, einem Anbieter von Netzwerk- und Apptechnologien. Vor dieser Station hat er die Finanzen bei On24 geführt, einem Anbieter von Webinar-basierten Marketinglösungen. Zudem war er CFO bei dem Cloud-Anbieter Tintri, dem Softwareanbieter Wind River Systems und weiteren Tech-Unternehmen.

Suse setzt Hoffnungen auf Halifax

Von dieser langjährigen Erfahrung will nun Suse profitieren. CEO Dirk-Peter (DP) van Leeuwen kommentiert: „Ian hat eine hervorragende Erfolgsbilanz als Chief Financial Officer in dynamischen, globalen Technologieunternehmen vorzuweisen, und ich weiß, dass er über die richtigen Fähigkeiten und Erfahrungen verfügt, um bei Suse einen äußerst positiven Beitrag zu leisten.“ Er verfüge über umfangreiche strategische und umsetzungsorientierte Erfahrungen in privaten und börsennotierten Technologieunternehmen und habe globale Teams aufgebaut und geleitet.

Halifax soll das Wachstum bei der Linux-Softwareschmiedeweiter vorantreiben. Der designierte Finanzchef sagt: „Mir ist klar, dass Suse gut positioniert ist, um von den bedeutenden Marktchancen und den globalen Megatrends, die das Wachstum in diesen Märkten vorantreiben, zu profitieren.“ Eine wichtige Aufgabe für den Neu-CFO dürfte es sein, dass Vertrauen der Investoren in das Unternehmen zu stärken. Seit dem Börsengang von Suse im Jahr 2021 kennt der Kurs im Trend nur den Weg nach unten.