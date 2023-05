Schlammschlacht bei HHLA: Wurde CFO Dreilich entlassen?

Paukenschlag in Hamburg? Laut mehreren übereinstimmenden Medienberichten muss HHLA-Finanzchefin Tanja Dreilich womöglich gehen. Offenbar habe der Aufsichtsrat um den Vorsitzenden Rüdiger Grube die CFO am vergangenen Freitag entlassen. Anlass der Kündigung soll laut der „Bild“ eine Einkaufstour von Dreilich gewesen sein.

Die Finanzchefin soll laut Medienberichten während ihrer Arbeitszeit im Luxus-Shoppingcenter Alsterhaus in Hamburg einkaufen gegangen sein. Zuvor soll sich Dreilich von einem Geschäftstermin abgemeldet haben. Ein „Beschatter“ soll die Finanzchefin danach aber in dem noblen Warenhaus am Jungfernstieg gesichtet und dann den Vorstand informiert haben.

HHLA dementiert Entlassung von Dreilich nicht

Das Unternehmen bestätigte die Berichte über den Vorfall und eine Kündigung der CFO gegenüber FINANCE nicht. „Spekulationen über angebliche Gründe für vermeintliche personelle Entwicklungen“ seien „unzutreffend“. Zu „etwaigen Personalangelegenheiten des Unternehmens“ will das HHLA „aus rechtlichen Gründen keine Stellung nehmen“.

Den verschiedenen Medienberichten zufolge soll der Grund für die Entlassung ein anderer sein als die mutmaßliche Einkaufstour während der Arbeitszeit. Der Kündigung vorausgegangen sein soll wohl ein Zwist zwischen Dreilich und der HHLA-Vorstandsvorsitzenden Angela Titzrath. Das berichtete auch das „Hamburger Abendblatt“, das sich auf Unternehmenskreise bezieht. Auch im Hamburger Senat habe es Kritik an der CFO gegeben. Die Stadt Hamburg ist Mehrheitseigentümerin der HHLA.

Dreilich arbeitete bei ZF und Nemetschek

Dreilich war erst im Februar als Nachfolgerin von Roland Lappin zu HHLA gestoßen, geholt hatte sie damals Aufsichtsratschef Grube. Die 53-Jährige kam von dem Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen, dort hatte sie seit dem Herbst 2021 das Finanzressort der Division Pkw-Fahrwerktechnik geleitet. Vor ihrer Zeit bei ZF war Dreilich unter anderem bei dem Automobilzulieferer Kirchhof-Gruppe und dem Softwareanbieter Nemetschek tätig gewesen.