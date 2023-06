SMS Group holt neue CFO von Gegenbauer

Neue Führungsebene in Düsseldorf: Die SMS Group, ein international tätiges Unternehmen im Bereich Hütten- und Walzwerktechnik, hat seinen CFO-Posten neu besetzt. Damit treibt das Unternehmen einen Generationenwechsel voran. Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 übernimmt Fabíola Fernandez die Finanzgeschicke von SMS.

CFO Fabíola Fernandez kommt von Gegenbauer

Fernandez wird bereits zum 10. Oktober in das Unternehmen eintreten und zum Jahresanfang Torsten Heising beerben, der seit 2017 Finanzchef der SMS Group ist. Heising stieg 2006 bei der Gruppe ein, zunächst als Commercial Director. 2014 übernahm er zusätzlich die Funktion des Head of Restructuring, bevor der 1964 geborene Manager 2015 in die Management-Ebene berufen wurde.

Die designierte Finanzchefin Fernandez kommt von Gegenbauer, einem Service-Unternehmen für Facility Management, wo sie aktuell als Finanzvorständin und Co-CEO tätig ist. Den letzteren Posten hatte sie Anfang dieses Jahres von Robert Arbter übernommen, der zu seinem alten Arbeitgeber Alba zurückgekehrt war.

Ob es bereits einen Nachfolger für Fernandez gibt, ist nicht bekannt. Gegenbauer wurde im März dieses Jahres von Apleona übernommen, einem Portfoliounternehmen des Private-Equity-Investors PAI Partners. Vor ihrer Zeit bei Gegenbauer war Fernandez bis Ende 2017 bei dem Kasseler Kali- und Salzkonzern K+S tätig, wo sie laut ihrem Linkedin-Profil zuletzt als Vice President Controlling and Finance agierte.

SMS Group: Jochen Burg wird CEO

Der Wechsel auf dem CFO-Posten ist nicht der einzige Wechsel im Management von SMS. Zum 1. Oktober 2023 wird Jochen Burg, aktueller Leiter des Service-Geschäfts, neuer CEO und Vorsitzender der SMS-Geschäftsführung. Damit ist er der Nachfolger von Burkhard Dahmen, der über 33 Jahre im Unternehmen tätig war, davon 20 Jahre in der Geschäftsführung und elf Jahre als deren Vorsitzender.

„Burkhard Dahmen und Torsten Heising haben ganz wesentlich dazu beigetragen, die SMS Group zukunftsorientiert aufzustellen. Angesichts der guten Marktlage ist nun der ideale Zeitpunkt, den Generationswechsel aktiv zu gestalten und damit auch eine neue Aufbruchsphase einzuleiten“, kommentiert Aufsichtsratsvorsitzender Edwin Eichler den Wechsel in der Geschäftsführung.

Beide scheidenden Manager, Heising und Dahmen, werden bis März 2024 für das Unternehmen tätig sein, um die Übergabe ihrer Aufgaben nahtlos begleiten zu können.

SMS Group machte 3,1 Milliarden Euro Umsatz

Die SMS Group bietet weltweit Services im Maschinen- und Anlagenbau für die Metallindustrie an und begleitet ihre Kunden während des gesamten Lebenszyklus ihrer Anlagen. Der Konzern hat sich zudem vorgenommen, ein „Wegbereiter für eine kohlenstoffneutrale und nachhaltige Metallindustrie zu sein“.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 3,1 Milliarden Euro. Für 2023 erwartet SMS einen Umsatzanstieg auf 3,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt rund 14.400 Mitarbeiter an knapp 100 Standorten in mehr als 30 Ländern.