Christian Baier wird die Metro AG nach 12 Jahren verlassen. Der Lebensmittelgroßhändler habe sich mit seinem CFO „im besten beiderseitigen Einvernehmen auf das Ausscheiden aus dem Unternehmen zum 30. September 2023 verständigt“, teilt das Unternehmen mit.

Baier war seit 2011 für Metro tätig. In dieser Zeit hatte er verschiedene Führungsaufgaben inne, unter anderem als Group Director Strategy, Business Innovation und M&A sowie als Chief Financial Officer des Tochterunternehmens Metro Cash & Carry. Im November 2016 wurde der schließlich zum Mitglied des Vorstands der Metro AG berufen. Zwischenzeitlich war Baier zudem als Interims-CEO für den Handelskonzern tätig.

Metro De-Merger fiel in Baiers Amtszeit

Metro hat turbulente Jahre hinter sich. In Baiers Amtszeit richtete sich das Unternehmen von einem Mehrspartenkonzern zu einem Lebensmittelgroßhändler neu aus. Dazu zählten unter anderem die Aufspaltung in Metro und Ceconomy, die sich als Flop herausstellte, sowie der Verkauf der Real Supermärkte an die SCP Group. Gleichzeitig wurde eine Übernahmeversuch des tschechischen Unternehmers Daniel Kretinsky abgewehrt.

„Ich danke Christian Baier im Namen des Aufsichtsrats für seine intensive und erfolgreiche Arbeit in den zurückliegenden 12 Jahren. Er hat auch in schwierigen Phasen wie der Pandemie eine stabile finanzielle Position sichergestellt. Wir wünschen Christian Baier für seine berufliche und private Zukunft alles Gute“, wird Jürgen Steinemann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Metro AG in der Mitteilung zitiert.

Baiers Nachfolger wird noch gesucht

Mit Abschluss der Portfoliobereinigung und der Festlegung der neuen Strategie Score sei nun der richtige Zeitpunkt etwas Neues anzufangen, lässt sich Baier zitieren. Wohin es den scheidenden Finanzchef zieht, ist noch nicht bekannt, genauso wenig, wer sein Nachfolger wird. Die Metro AG habe einen Suchprozess für einen neuen CFO gestartet.