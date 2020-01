Sunrise-CFO André Krause steigt zum CEO auf

André Krause ist Deutscher und kam 2011 als Finanzvorstand zu Sunrise nach Zürich. Zuvor war der gelernte Betriebswirt, der seine Karriere beim Wirtschaftsprüfer Arthur Andersen in Düsseldorf begann, sieben Jahre bei Telefónica Deutschland beschäftigt. Dort stieg der 49-Jährige vom Vice President, Strategy & Consulting zum CFO auf. Bei den Schweizern war er nach Sunrise-Aussage „maßgeblich an der Transformation des Unternehmens beteiligt“ und trieb als CFO den Börsengang im Jahr 2015 und den späteren Verkauf der Mobilfunkmasten voran.



Neben dem Abgang von CEO Olaf Swantee gab das Unternehmen auch noch bekannt, dass sich sowohl Verwaltungsratschef Peter Kurer als auch sein Vize Peter Schöpfer dazu entschieden hätten, bei der Generalversammlung nicht erneut für eine Wiederwahl zu kandidieren. Damit wird Sunrise – mit knapp 1,9 Milliarden Franken Umsatz und einer Ebitda-Marge von rund 30 Prozent die Nummer Zwei am Schweizer Telekommarkt – im April in beiden zentralen Gremien eine komplett neue Führung bekommen.