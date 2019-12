Surteco muss restrukturieren und verliert CFO

Des Weiteren will Surteco Vertriebsgesellschaften in Spanien und in der Türkei schließen. Die Schwaben verfügen über zahlreiche Vertriebsstandorte, unter anderem in den USA, Südamerika, Australien, Asien und in mehreren europäischen Städten. Zuletzt sieht der Restrukturierungsplan vor, dass etwa 175 Arbeitsplätze, insbesondere im Segment Decoratives, abgebaut werden. Unter Decoratives fasst Surteco die Fertigung von Kantenbändern, Folien, Trennpapieren und dekorativen Drucken. Mit dieser Maßnahme wollen die Schwaben ihre Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland erhöhen.