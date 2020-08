„Bei den Planungen für die nächsten Jahre werden die Ziele auf jeden einzelnen Mitarbeiter heruntergebrochen, damit dieser versteht, was es insgesamt bedeutet, wenn er sein Ziel erreicht oder verfehlt“, erklärt der gebürtige Franzose. Mit welchem Zeitaufwand, das sei jedem selbst überlassen. Ob das Experiment klappe, werde man in Zukunft sehen und „mit allen positiven wie negativen Ergebnissen“ transparent machen.



Über mangelnde Produktivität in Zeiten von Corona konnte sich der Unternehmenschef nicht beschweren – im Gegenteil: „Das größte Problem im Home-Office ist nicht, dass die Leute zu wenig, sondern eher zu viel arbeiten. Da müssen wir Disziplin aufbauen, dass sich die Mitarbeiter an die Arbeitszeit halten.“ Auch er selbst habe zu Beginn der Pandemie pausenlos virtuelle Termine aneinandergereiht. „Ich war am Ende des Tages total ausgelaugt, weil ich beispielsweise keine Zeit für das Mittagessen fand und generell nicht auf die Uhr geschaut habe.“



Auch wenn die Entscheidung zu Remote-Work erst wenige Monate jung ist, weiß Jean-Marc Noël bereits über positive Beispiele zu berichten, wo sein Unternehmen profitieren konnte: So wurde beispielsweise das Arbeitsverhältnis mit einem Vertriebsmitarbeiter nicht aufgelöst, obwohl dieser mit seiner Frau nach Berlin gehen wird. Auch ein Entwickler, der vor zwei Jahren nach Amsterdam gezogen war, hörte von der neuen Arbeitsrealität und konnte so wieder an Bord geholt werden.



