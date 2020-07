Onboarding in Zeiten von Corona

„Ich saß daheim in meinem Büro in einer virtuellen Aufsichtsratssitzung und habe die Berufung angenommen", erinnert sich Koenig-&-Bauer-Finanzvorstand Stephen Kimmich an seine offizielle Ernennung am 3. April. Bereits da war das Coronavirus allgegenwärtig und lieferte dem gebürtigen US-Amerikaner einen Vorgeschmack auf die kommenden Wochen.



Aufgewachsen in Atlanta, Georgia, lebt der 42-jährige Kimmich bereits seit 2001 in Deutschland. In Aschaffenburg, am europäischen Hauptsitz des japanischen Automobilzulieferers Takata, machte der promovierte Betriebswirt und Maschinenbauer Karriere und stieg dort bis zum Finanzchef der EMEA-Region auf. Nach dem Verkauf von Takata an Joyson Electronics war er danach in gleicher Funktion bei dem neu entstandenen Unternehmen Joyson Safety Systems tätig.