Tagessätze für Interimsmanager steigen massiv

Sie sind oft nur wenige Monate im Unternehmen, bearbeiten ein konkretes Projekt, helfen bei einer Restrukturierung oder springen in die Bresche, bis ein dauerhafter Nachfolger antritt: Interimsmanager sind in unterschiedlichsten Szenarien gefragt.



Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist Interimsmanagement in Deutschland noch nicht sehr weit verbreitet, allerdings ist der Markt in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Mehr als 10.000 Interimseinsätze auf Management-Ebene gab es laut einer aktuellen Studie der Personalvermittlung Robert Walters hierzulande im Jahr 2019. Besonders gefragt waren die Mitarbeiter auf Zeit im Change Management, etwa bei Digitalisierungsprojekten oder der Umsetzung neuer Regularien. Der Fachkräftemangel hat die Nachfrage nach Interimsmanagern in vielen Bereichen zusätzlich erhöht.



Das wirkte sich positiv auf die Tagessätze aus: Sie sind über verschiedene Bereiche hinweg gestiegen – sei es für Spezialisten in der Finanzabteilung, im Marketing oder in der IT.