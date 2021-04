Wie sich CFO-Headhunter durch die Krise hangeln

Bei einem großen Mittelständler ist der Leiter Finanzen inmitten der Coronakrise gegangen, das Unternehmen muss den Posten dringend neu besetzen. Wie üblich für solche Positionen wird ein Headhunter engagiert, der den besten Kandidaten finden soll. Doch es sind Pandemie-Zeiten, und es ist schwierig, Fachkräfte zu finden, die wechselwillig sind.

Der mandatierte Personalberater führt ein exzellentes Vorgespräch mit einer Kandidatin und nimmt sie auf eine vorläufige Shortlist. Ein persönliches Treffen ist aufgrund der Kontaktbeschränkungen allerdings nicht möglich. Das digitale Vorstellungsgespräch läuft dann unerwartet holprig. „Die Kandidatin wirkte unglaublich nervös, hat sich die ganze Zeit in die Haare gegriffen, sich laufend selbst korrigiert“, erinnert sich der Headhunter. Im Nachgang kritisiert ihn sein Auftraggeber: Er habe die Kandidatin doch so gelobt. Was ist passiert?