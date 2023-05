FC Bayern München: Darum machen zwei Banker im Vorstand jetzt Sinn

Drama am letzten Spieltag der Fußballbundesliga-Saison 2022/23: In der 89. Minute netzt Nachwuchsstar Jamal Musiala für den FC Bayern zum Gewinn der elften Deutschen Meisterschaft in Folge ein. Die Dortmunder sind bestürzt. Sie haben es nicht geschafft, im eigenen Stadion den 1. FSV Mainz 05 zu bezwingen.

Gleichzeitig dringen Gerüchte nach außen, dass Bayers CEO Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidžić geschasst sein sollen. Kurz nach Spielende bestätigt der FC Bayern München die Berichte dazu: Der scheidende CFO Jan-Christian Dreesen solle Chef des Fußballvereins werden. An seiner Seite steht der neue Finanzvorstand Michael Diederich. Der Aufsichtsratschef Herbert Hainer verkündet den Entschluss.

Zwei Banker an der Spitze des Fußballvereins: Während Jan-Christian Dreesen einst Firmenkundenvorstand der BayernLB war, leitete Michael Diederich bis vor kurzem noch die Hypovereinsbank beziehungsweise die Unicredit Bank AG. Er übernahm 2018 die Leitung des Instituts von Theodor Weimer, dem heutigen Chef der Deutschen Börse. Macht es Sinn, dass zwei Ex-Banker Deutschlands wichtigsten Fußballklub leiten?

Bayerns Fehlbesetzung Oliver Kahn

Das kann es sehr wohl. Der FC Bayern ist längst kein kleiner Fußballclub mehr. Die Bayern bewegen jährlich 665,7 Millionen Euro Umsatz (2021/22) und haben über 1.000 Mitarbeiter. Da mutet es im Nachhinein fast seltsam an, dass Oliver Kahn ohne größere Managementerfahrung die Leitung des Klubs anvertraut wurde.

Womöglich musste er sogar scheitern – es sind andere Zeiten als Ende der siebziger Jahre, als der junge Uli Hoeneß den damals wankenden Verein übernommen hatte. Und an seinen Aufgaben in der Folgezeit wuchs. Inzwischen glaubt auch Hoeneß, dass es ein Fehler war, Kahn zu berufen. Er habe sich zu sehr mit Beratern umgeben, und ihm habe auch die Empathie für die Mitarbeiter und Fans des Klubs gefehlt.

Doch die Herausforderungen sind groß: Bayern steht vor einer Zeitenwende, die Dreesen und Diederich nun managen müssen. Während die englische Premier League mit TV- und Investorengeldern überschüttet wird, tut sich Deutschland mit derartigen Modellen schwer. Vergangene Woche scheiterte etwa ein milliardenschwerer Deal der Deutschen Fußball Liga (DFL) mit Private-Equity-Investoren am Veto einiger Clubs. Konkrete Folge: Die besten Fußballer der Bundesliga gehen nicht mehr automatisch zu Bayern, sondern wie Erling Haaland und Co. nach Großbritannien.

Das Monetäre werden Jan-Christian Dreesen und CFO Diederich genau ausloten müssen, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Und sie werden auch mit der DFL einen neuen Deal moderieren müssen – bei dem kleinere Klubs womöglich außen vor bleiben. Und schon heute steht der Austausch mit Eigentümer, Sponsoren und Investoren im Vordergrund. Dafür sind die Ex-Banker sehr gut geeignet.

Sportliche Leitung beim FCB übernehmen andere

Für die sportlichen Belange werden Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge in die Bresche springen müssen – das kann nur eine Übergangslösung sein. Schon kolportieren Medien, der FC Bayern strecke seine Arme nach Max Eberl als neuem Sportvorstand aus, der erst vor kurzem bei RB Leipzig angetreten ist. Oder nach Markus Krösche, dem Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. Womöglich könnte auch Trainer Thomas Tuchel bei der Kaderplanung eine wichtige Rolle spielen, ähnlich einem Teammanager der Premier League. Bayern tut nach den Patzern dieser Saison, in der sie nur ganz am Ende einen Titel sichern konnten, gut, hier keinen Schnellschuss abzufeuern.

Werden die beiden Ex-Banker Dreesen und Diederich bei Bayern eine komplette Ära prägen wie Uli Hoeneß dereinst? Vermutlich nicht. Dreesens Vertrag ist erst einmal auch nur auf zwei Jahre angelegt. Der 57-jährige Diederich wird auch keine Jahrzehnte mehr arbeiten wollen. Aber, um den Übergang zu managen und Ruhe hineinzubringen, sind die erfahrenen Manager jetzt genau die richtige Besetzung.