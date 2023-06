Das bringt die Zeitenwende für Finanzentscheider

Auch mehr als zwölf Monate nach Russlands Angriff auf die Ukraine sind westliche Unternehmen noch dabei, sich an den Schock anzupassen. Dieser hat die Weltwirtschaft über sehr vielfältige Kanäle erfasst. Dank einer stark ausdifferenzierten Palette an Hedging-Instrumenten sind CFOs in der Lage, mit klugem Risikomanagement gegenzusteuern.

Doch der Reihe nach: Die geopolitische Wende nach dem 24. Februar 2022 hat zu einem Sprung der Energiepreise geführt, was wiederum einen makroökonomischen Schock erzeugt hat. Mit den Energiepreisen stiegen auch jene für Lebensmittel und schließlich die Kerninflationsrate. Fed und EZB reagierten mit Zinserhöhungen – schneller und heftiger, als jeder Volkswirt es für möglich gehalten hätte. Dann erhöhten sich die Kreditrisikoaufschläge der Unternehmen und zuletzt auch die Credit Default Swaps (CDS) einiger Banken. Was bedeutet das für Finanzabteilungen und CFOs? Und vor welchen Herausforderungen stehen sie?