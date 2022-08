CFO-Gehalt: Das verdienen CFOs in anderen Ländern

Die Frage nach dem Gehalt erhitzt stets die Gemüter. Verdiene ich genug? Wie stehen die anderen da? Wie sich die Verdienste von Finanzchefs in verschiedenen Ländern entwickelt haben, zeigt jetzt eine Auswertung von Spendesk, einem Softwareunternehmen für Unternehmensausgaben. Dabei stammt die Mehrheit der Befragten aus Europa, wobei sich die Zahlen überwiegend auf Frankreich, Deutschland und Großbritannien beziehen.

Info Spendesk ist ein Softwareunternehmen für Unternehmensausgaben. Die Ergebnisse der Studie gehen aus der CFO Connect Community des Unternehmens hervor, in der mehr als 8.000 Finanzexperten zusammen kommen. Für die Ergebnisse der Studie wurden rund 800 Finanzfachleute im Zeitraum zwischen April und Mai 2022 befragt.

CFOs in den USA verdienen deutlich mehr

Die Auswertung zeigt recht große geographische Unterschiede zwischen den Ländern. CFOs in den USA verdienen mit einem durchschnittlichem Spitzengehalt von 217.000 Euro mehr als doppelt so viel wie ihre Kollegen in Frankreich mit rund 103.500 Euro im Schnitt. Die deutschen Kollegen lagen mit ihrem Durchschnittsgehalt von 156.000 Euro zwischen den USA und Frankreich, ähnlich sah es bei den Finanzchefs in Großbritannien mit 162.000 Euro aus.

Außerdem gibt es bei den Wachstumsraten deutliche Unterschiede. Während die Gehälter in Großbritannien de facto stagnieren, legten sie in Frankreich beziehungsweise den USA um 15 beziehungsweise 16 Prozent zu. Über die höchsten Wachstumsraten durften sich deutsche Finanzchefs mit 21 Prozent freuen.

Quelle: Spendesk

Auch die Gehaltsspannen sind sehr unterschiedlich: Dabei liegt die Gehaltsuntergrenze in den USA deutlich höher als in den anderen Ländern. Die Gehälter starten bei rund 77.000 Euro im Jahr und gehen hoch auf bis zu 700.000 Euro. Das niedrigste Gehalt wird jedoch in Deutschland ausgezahlt, zeigt die Gehaltsspanne: Sie geht bei rund 40.000 Euro los und geht bis zu 450.000 Euro. Zum Vergleich: Frankreich umfasst eine Gehaltsspanne von 54.000 Euro bis 350.000 Euro und Großbritannien von 67.500 Euro bis 350.000 Euro. Für die Berechnung der Durchschnittsgehälter wurde die Summe aller relevanten Antworten, wie beispielsweise das gesamte Gehalt deutscher CFOs, genommen und anschließend durch die Anzahl der Antworten geteilt.

In den USA sind es nur 5 Prozent der Finanzchefs, die weniger als 100.000 Euro im Jahr verdienen, während es in Deutschland rund 22,2 Prozent sind und in Frankreich sogar die Hälfte der CFOs weniger als 100.000 Euro im Jahr verdienen.

CFO-Gehalt steigt mit der Erfahrung

Das sind aber letztlich alles nur Durchschnittswerte – relevant bei der Frage nach dem Gehalt ist vor allem die Berufserfahrung, die mit dem Alter korreliert. So zeigt die Auswertung, dass CFOs, die 30 oder jünger sind im Schnitt 81.500 Euro im Jahr verdienen, während ihre Kollegen im Alter von 40 bis 50 mit rund 170.500 Euro und im Alter von 50 bis 60 Jahren mit 181.000 Euro mehr als doppelt so viel verdienen.

Quelle: Spendesk

Niedriger Gender-Pay-Gap bei CFOs

Der Gender-Pay-Gap unter CFOs ist verglichen mit anderen Finanzjobs niedrig. Während männliche CFOs durchschnittlich 136.000 Euro verdienen, liegt das Gehalt der weiblichen CFOs bei rund 131.500 Euro. Das macht einen Unterschied von circa 3,5 Prozent. In anderen Jobs aus der Finanzabteilung fällt der Unterschied deutlich höher aus: Beim Finance Director etwa liegt die Differenz zwischen männlichen und weiblichen Mitarbeitern bei rund 17 Prozent, beim dem Head of Accounting sogar bei 29 Prozent.

Ganz grundsätzlich verdienen männliche Finanzfachleute rund 13 Prozent mehr als ihre weiblichen Kollegen. Mit Blick auf die Länder zeigen sich dabei Unterschiede: In Deutschland und Großbritannien etwa verdienen Frauen in Finanzteams rund 30 Prozent weniger. Insgesamt sind laut der Auswertung rund 67,5 Prozent der CFOs zufrieden mit ihrem Gehalt und fühlen sich angemessen bezahlt – da ist also noch Luft nach oben.