Was Finanzer bei Start-ups verdienen

In der FINANCE-Gehaltsanalyse der Dax-CFOs für das Jahr 2021 stand der Finanzchef eines Unternehmens ganz oben, welches gerade einmal vor 14 Jahren gegründet wurde. Kein Volkswagen, kein Bayer, keine Lufthansa; der Finanzchef des Jungunternehmens Zalando führte die Rangliste an. Allerdings mag es schwierig sein, bei einer CFO-Gesamtvergütung in Höhe von 14,4 Millionen Euro noch von einem Start-up zu reden.

„Daran lässt sich gut erkennen, dass die Lohnspirale bei Jungunternehmen angezogen hat“, findet Julian von Blücher, CEO und Gründer der Personalberatung Talent Tree, die sich auf die Besetzung von Positionen in der Scale-up- und VC-Szene konzentriert hat.

„Zalando ist ein Extremfall“

„Zalando ist ein Extremfall“, sagt er mit Blick auf das Gehalt des früheren CFO David Schröder – mittlerweile Chief Operating Officer. Die beiden Zalando-Co-CEOs Robert Gentz und David Schneider verdienten im vergangenen Geschäftsjahr sogar jeweils mehr als 45 Millionen Euro. Selbst Rubin Ritter, der nur bis zum 1. Juni vergangenen Jahres bei Zalando war, nahm noch mehr als 42 Millionen Euro mit nach Hause. Können Finanzer in anderen Start-ups auch auf einen derartigen Geldregen hoffen?