In den drei Aktienindizes an der Frankfurter Börse hat sich 2021 einiges getan. Während der Dax auf 40 Konzerne anwuchs, wurde der MDax von 60 auf 50 Werte verkleinert. Welche Auswirkungen hat das auf die jährliche FINANCE-Rangliste der bestverdienenden MDax-CFOs? First things first: Vorjahressieger Stefan Gaiser, scheidender Finanzchef des Softwarekonzerns Teamviewer, konnte seine Spitzenposition verteidigen.

Zwar ist die Gesamtvergütung des Vorstands, der seinen im August auslaufenden Vertrag nicht verlängert hat, 2021 gegenüber dem Vorjahr von 36,1 Millionen Euro auf 11,2 Millionen Euro gesunken. Damit liegen aber nach wie vor 6,3 Millionen Euro zwischen ihm und dem Zweitplatzierten Philip Grosse von der Deutsche Wohnen, der im vergangenen Jahr 4,9 Millionen Euro ausbezahlt bekam. Grosse kamen hierbei seine Long Term Incentives (LTIs) zugute, die in seiner Vergütungsstruktur mit 4,1 Millionen Euro mit Abstand den Großteil seines Gehalts ausmachten.