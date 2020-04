Personio: Wie der Einhorn-Kandidat seine Finanzabteilung aufbaut

Herr Renner, Personio wird seit der jüngsten C-Finanzierungsrunde mit einer halben Milliarde US-Dollar bewertet. Personio entwickelt Human-Resources-Software und hat insgesamt schon 130 Millionen US-Dollar von diversen Investoren eingesammelt. Wie meistern Sie die Finanzkommunikation ohne CFO?

Ich übernehme selbst die Kommunikation mit den Investoren. Am schwierigsten waren die Gespräche in der ersten Finanzierungsrunde. Damals mussten wir erst einmal erklären, was wir eigentlich machen. Bei der zweiten Runde konnten wir dann schon schneller Interessenten finden, und außerdem haben wir auch noch die vorherigen Investoren angefragt. Am Ende hatten wir rund sechs Term Sheets.

Die Series C-Runde kam dann im Januar dieses Jahres früher als erwartet. Aber wir hatten die Möglichkeit, Accel an Bord zu holen. Das ist für uns deshalb so strategisch wertvoll, weil Accel erstens ein führender Tech-Investor ist und zweitens Erfahrung hat, Start-ups an die Börse zu führen, etwa Spotify. Alles in allem hat die Finanzierungsrunde mit Accel nur sechs Wochen gedauert – vom Erstgespräch bis zur Unterschrift. Für die nächsten Schritte brauchen wir jetzt aber wirklich einen CFO, und wir sind auf der Suche.