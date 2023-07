Lars Windhorst macht massiven Verlust bei Hertha-Verkauf

Der ehemalige Investor von Hertha BSC Berlin, Lars Windhorst, hat bei dem Verkauf seiner Anteile an dem Klub offenbar einen massiven Verlust eingefahren. Windhorst hatte seine Anteile in Höhe von 64,7 Prozent an dem Hauptstadtverein im März an das Private-Equity-Haus 777 Partners verkauft. Bisher war von einer Summe zwischen 100 Millionen und 120 Millionen Euro die Rede gewesen, die der US-Investor Windhorst gezahlt hätte.

Wie die „Financial Times“ nun aber berichtet, soll Windhorst deutlich weniger Geld erhalten. Der einst gefeierte Unternehmer hatte in der in der vergangenen Woche gegenüber einem Londoner Gericht ausgesagt, dass er weniger als 15 Millionen Euro für seine Hertha-Anteile von 777 Partners erhalten habe – dem gegenüber stehen Investitionen in Höhe von 374 Millionen Euro, die Windhorst in den Klub gesteckt hatte.

Windhorst mit widersprüchlichen Aussagen zum Deal

Die 15 Millionen Euro errechnen sich wie folgt: 777 Partners hat Windhorst zwar 65 Millionen Euro für seine Hertha-Anteile gezahlt. Diese Summe wurde aber mit einem Darlehen über 50 Millionen Euro verrechnet, das das Private-Equity-Haus Windhorst zuvor gewährt hatte. Zumindest auf etwas mehr Geld aus dem Deal kann Windhorst jedoch noch hoffen, denn Teil des Vertrags waren erfolgsabhängige Boni von bis zu 35 Millionen Euro, die in Zukunft fällig werden könnten.

Diese Bonuszahlung scheint aber wenig realistisch: Laut dem Anwalt des Klägers, dem gegenüber sich Windhorst vor Gericht verantworten musste, hängt die Bonuszahlung davon ab, dass die Hertha – aktuell frisch abgestiegen – den ersten Platz in der ersten Bundesliga erreicht.

Das Geld scheint zudem noch nicht vollständig bei Windhorst angekommen zu sein. Der ehemalige Hertha-Geldgeber sagte in der Anhörung in London, dass 777 Partners die 15 Millionen Euro bisher nicht komplett gezahlt habe. Er könne sich nicht erinnern, wie viel Geld bisher eingegangen sei. Windhorst widersprach aber der Meinung des Klägeranwalts, dass 777 Partners sich mit der Vereinbarung in Zahlungsverzug befinde.

Widersprüchlich war Windhorsts Aussage, dass er in Zukunft einen „dreistelligen“ Millionenbetrag aus dem Verkauf seiner Hertha-Anteile erhalten könnte. Wie er diese Summe bei den Modalitäten des Deals erhalten soll, konnte Windhorst vor Gericht laut der „Financial Times“ nicht erklären.

Windhorst war mit Projekt „Big City Club“ gescheitert

Windhorst hatte im März alle seine Anteile an der Hertha an das Private-Equity-Unternehmen verkauft und damit sein persönliches Projekt „Big City Club“ beendet. Eigentlich hatte der Investor aus dem ehemaligen Bundesligisten einen starken Verein von europäischem Rang machen wollen, war mit diesem Vorhaben aber krachend gescheitert. Eingestiegen war Windhorst in den Klub 2019, später hatte er seine Anteile noch aufgestockt.

Der Ausstieg in diesem Jahr erfolgte dann schließlich nach Monaten, in denen sich das Verhältnis zwischen Klub und Investor massiv verschlechtert hatte. Stark zugespitzt hatte sich die Lage, als Gerüchte über eine angebliche Schmierkampagne zu Tage traten. Laut Medienberichten hatte Windhorst im vergangenen Jahr angeblich eine israelische Privatdetektei engagiert, um eine Kampagne gegen den damaligen Hertha-Präsidenten Werner Gegenbauer zu orchestrieren.

Die Gerüchte über die Schmierkampagne waren im Dezember von Ermittlungen der Wirtschaftskanzlei Noerr erhärtet worden. Diese hatte „hinreichende Beweise“ dafür gefunden, dass Windhorst die Kampagne angeordnet habe. Im März endete schließlich das Kapitel Windhorst bei der Hertha, der neue Mehrheitseigner 777 Partners hält nun rund 79 Prozent der Anteile an dem Klub.