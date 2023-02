M&A-Deals: Zur Rose, Flughafen Frankfurt-Hahn, Holcim

Online-Apotheke Zur Rose verkauft Schweiz-Geschäft

Die Online-Apotheke Zur Rose hat mit der Nachricht überrascht, ihr Schweizer Geschäft an den Gesundheitsdienstleister und Tochter des Einzelhandelskonzerns Migros, Medbase, zu verkaufen. Insgesamt 360 Millionen Schweizer Franken legt Medbase dafür auf den Tisch. Der Deal überrascht, denn Zur Rose ist ein Schweizer Konzern – die Online-Apothekengruppe trennt sich also von ihrem Heimatgeschäft.

Stattdessen wolle sich die Docmorris-Mutter künftig auf den deutschen Markt konzentrieren. So sichere die Transaktion die Strategie ab und stärke die Kapitalstruktur signifikant, um optimal für das E-Rezept in Deutschland und die Digitalisierung im Gesundheitswesen positioniert zu sein, erklärt der Medikamentenversorger die Logik hinter dem Verkauf. Zur Rose Schweiz soll mit allen operativen Einheiten herausgelöst werden, sämtliche Gesellschaften sollen aber weiterhin unter dem bestehenden Namen und an den Standorten tätig bleiben.