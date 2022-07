M&A-Deals: Hawesko, E.on, ERWE

Hawesko kann auf neuen Zukauf anstoßen

Mit dem Versand von Wein und Sekt bis an die Haustür hat sich das Hamburger Wein- und Sektkontor Hawesko mit einem Jahresumsatz von 681 Millionen Euro zu Deutschlands größtem Handelshaus für ebene jene Tropfen etabliert – nicht zuletzt dank eines enormen Wachstumsschubs in Zeiten der Coronakrise. Nun wollen die Hanseaten auch in Osteuropa expandieren und übernehmen dazu mehrheitlich das tschechische premium Weinhandelsunternehmen Global Wines & Spirits mit Sitz in Prag. Hawesko war bereits Minderheitseigner und hat nun Anteile von der tschechischen Mitgesellschafter Unimex Group übernommen, die die Hamburger mit 80 Prozent Beteiligung zum Mehrheitseigner machen.

Der kleinere Branchenkollege (Umsatz 2021: 22 Millionen Euro) ist eines der führenden Distributions- und Omnichannel Weinhandelsunternehmen in Tschechien. Für Hawesko ist neben dem starken B2B-Geschäft von Global Wines & Spirits vor allem die stationäre Präsenz mit mehr als zehn Filialen sowie dem E-Commerce-Handel eine gute Ergänzung zum eigenen Geschäft. Der Mitgesellschafter und Geschäftsführer Tomas Otta von Global Wines & Spirits erhöht mit der Transaktion seinen Anteil auf 20 Prozent und werde weiterhin als Geschäftsführender Gesellschafter das Unternehmen leiten und weiterentwickeln.