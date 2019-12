Ado Properties will seinen Großaktionär schlucken

In der Immobilienbranche bahnt sich ein spektakulärer M&A-Deal an: Der Luxemburger Immobilienkonzern Ado Properties will seinen Großaktionär Adler Real Estate übernehmen. Das kündigte das Unternehmen, das im SDax gelistet ist und vor allem im Berliner Immobilienmarkt aktiv ist, am gestrigen Sonntagabend an. Die beiden Unternehmen haben dafür ein Business Combination Agreement abgeschlossen.



Ado bietet 0,4164 eigene Aktien für ein Adler-Papier. Dies entspreche einem impliziten Angebotspreis von 14,55 Euro und damit einer Prämie von gut 17 Prozent auf der Basis des Schlusskurses vom Freitag, so Ado. Die Luxemburger haben sich eigenen Angaben zufolge bereits 52 Prozent der Adler-Anteile durch unwiderrufliche Zusagen gesichert. Zudem unterstütze das Adler-Management die Übernahmepläne.