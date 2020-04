Findet ThyssenKrupp endlich eine Lösung für Marine Systems?

Für die Konsolidierung spricht zudem, dass so zahlreiche Arbeitsplätze der deutschen Werftenbranche erhalten bleiben können. Das Vorbild für einen nationalen Champion könnte Frankreich sein, die mit der Naval-Group einen großen Werftenhersteller – allerdings mehrheitlich im Besitz des Staates – haben. Paris vergibt seine Aufträge fast nur an nationale Unternehmen.



Ebenfalls für den Zusammenschluss spricht, dass die Werften sich bereits kennen und an einigen Projekten zusammengearbeitet haben. Zudem besteht eine Kooperation zwischen Lürssen und der niederländischen Damen Werft. Würde sich Lürssen mit TKMS und GNYK zusammenschließen, käme vielleicht eine noch stärkere Kooperation zustande: Denn Damen will 80 Prozent des Auftragsvolumens in Deutschland investieren. Von einer Fusion würden daher alle drei deutschen Werften auftragsseitig profitieren.