M&A-Deals: Cancom, Generali, Deutsche Bank

Cancom kauft österreichischen Konkurrenten

Das Münchener IT-Unternehmen Cancom kauft in Österreich zu und erwirbt die K-Businesscom-Gruppe sowie sämtliche Tochtergesellschaften. K-Businesscom kam 2022 auf einen Umsatz von 520 Millionen Euro, Cancom erwirtschaftete rund 1,3 Milliarden Euro. Durch den Zusammenschluss soll eines der führenden IT-Unternehmen in der DACH-Region entstehen. K-Businesscom bringe zudem neue umfangreiche Fähigkeiten im Bereich Intelligent Networks, Data und IoT in das Portfolio der Cancom Gruppe ein.

Cancom will den Kaufpreis teilweise in bar und teilweise in Aktien bezahlen. Der Kaufpreis soll rund 165 Millionen Euro betragen, zusätzlich würden Finanzverbindlichkeiten in Höhe von rund 37 Millionen Euro abgelöst. Als Teil der Transaktion erhalten die bisherigen Gesellschafter 3,5 Millionen neue Cancom-Aktien mit einem Marktwert von mehr als 100 Millionen Euro, die im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage geschaffen werden. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.

Bei der Transaktion arbeiteten die Anwälte von Heuking eng mit Kollegen der Kanzleien Dorda aus Österreich und NNDKP aus Rumänien zusammen.