M&A-Deals: Capitalmind, Warburg Hypothekenbank, Ottobock

Johannesburger Investec setzt auf Capitalmind

Investec erhöht seine Anteile an Capitalmind von 30 auf 60 Prozent und wird so Mehrheitsgesellschafter. Die Partner der Wiesbadener M&A-Beratung halten die verbleibenden 40 Prozent. Nach Abschluss der Transaktion wird Capitalmind zunächst „Capitalmind Investec“ heißen. Die Capitalmind-Partner sollen die Wiesbadener Beratung weiter führen. In Deutschland sind das Ervin Schellenberg, Matthias Holtmeyer, Thorsten Gladiator und Jürgen Schwarz.

Die internationalen Beratungsteams, die bereits seit Ende 2020 miteinander kooperieren, sollen künftig enger zusammenarbeiten. Gemeinsam verfügen die beiden Beratungshäuser über etwa 130 Berater in Europa. Die Teams der südafrikanischen Investec Bank sitzen in Südafrika, im Vereinigten Königreich und in Indien, während Capitalmind in westeuropäischen Ländern, insbesondere in Deutschland, Frankreich, Benelux, Schweiz und Skandinavien vertreten ist.

Mehr zum Thema Capitalmind baut internationales Netz aus Die M&A-Beratung Capitalmind stärkt ihre internationale Präsenz mit zwei strategischen Partnerschaften. Das steckt hinter den Kooperationen. Mehr lesen

Die Kernsektoren von Investec entsprechen weitgehend denen von Capitalmind. Zusammen kamen Capitalmind und Investec in den 24 Monaten vor dem 2. Quartal 2023 auf über 230 Transaktionen mit einem Volumen von über 25 Milliarden Euro.