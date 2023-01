M&A-Deals: Lufthansa, Bayer, Galeria Karstadt Kaufhof

Lufthansa und ITA: Habemus Angebot

Lufthansa-Chef Carsten Spohr unternimmt einen weiteren Anlauf zur Erfüllung eines lang gehegten Planes – die Übernahme der italienischen Nationalfluglinie ITA Airways. Der Dax-Konzern hat dafür nun ein Angebot in Form einer Absichtserklärung beim italienischen Ministerium für Wirtschaft und Finanzen – dem Eigentümer von ITA Airways – eingereicht. Konkret sieht das Angebot zunächst den Erwerb eines Minderheitsanteils vor. Gleichzeitig will sich die Lufthansa dabei aber auch Optionen zum Kauf der verbleibenden Anteile zu einem späteren Zeitpunkt sichern.

Schlecht stehen die Chancen nicht, dass Lufthansa nun endlich zum Zug kommt. Denn wie das italienische Wirtschafts- und Finanzministerium mitteilte, ist die Kranich-Linie der einzige Interessent für einen Einstieg bei der im Oktober 2021 erheblich verkleinerten und entschuldeten Nachfolgerin von Alitalia. Die Absichtserklärung werde nun entsprechend geprüft, heißt es. Bei einer positiven Bescheidung könnten im Anschluss exklusive Kaufverhandlungen zwischen Lufthansa und dem italienischen Staat aufgenommen werden.

Zu den finanziellen Details ihres Angebots machte die Lufthansa keinerlei Angaben. Wie Reuters aus Insiderkreisen erfahren haben will, soll es im ersten Schritt um einen Anteil in Höhe von 40 Prozent für 200 bis 300 Millionen Euro gehen. Verglichen mit den rund 850 Millionen Euro für 80 Prozent, die die Lufthansa im vergangenen Jahr gemeinsam mit der Reederei MSC geboten haben soll, wäre das also signifikant weniger.