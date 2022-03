Dufte Deals bei Symrise

Bei Symrise liegt Deal-Duft in der Luft: Der Konzern treibt sich seit ein paar Monaten schon rege am M&A-Markt herum. Drei Mal schon schaffte es der Duft- und Geschmacksstoffhersteller jüngst in unseren FINANCE-Ticker, nun folgen die Transaktionen Nummer vier und fünf: Der Dax-Konzern hat ein verbindliches Angebot für eine Komplettübernahme des Familienunternehmens R. Romani – Société Française d’Aromatiques (SFA Romani) abgegeben. Die französische Firma stellt hochwertige Düfte her. Ebenso wie Neroli Invest DL (Groupe Néroli), für die Symrise ebenfalls eine Offerte vorgelegt hat.

Mit dem Doppel-Deal will Symrise die Präsenz im Bereich der Luxusparfümerie in Südfrankreich festigen, die Wettbewerbsfähigkeit bei der Herstellung von Duftkompositionen stärken und in wichtigen Ländern Europas, Afrikas und des Nahen Ostens die Marktposition ausbauen, erklärten die Holzmindener.

Der gemeinsame Jahresumsatz der beiden Duftunternehmen aus Frankreich beläuft sich auf über 40 Millionen Euro und ist damit überschaubar, verglichen zu den 3,8 Milliarden Euro, die Symrise 2021 umgesetzt hat. Der Abschluss der Transaktionen wird für das zweite Quartal 2022 erwartet. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.