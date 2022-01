Symrise expandiert Geschäft mit Heimtiernahrung

Der Dufthersteller Symrise will die Haustiere dieser Welt füttern. Mit der Übernahme der niederländischen Schaffelaarbos, einem führenden Hersteller für nachhaltig gewonnene Proteine aus Eiern, will Symrise die globale Expansion seines Bereichs Pet Nutrition vorantreiben. Verkäufer sind die private Investmentfirma Intersaction sowie das Management.

Akquisition über Kreditlinie finanziert

Seit 2019 ist Symrise in der Tierernährung aktiv. Die Aktivitäten der damals zugekauften US-Firma ADF/IsoNova sollen nun mit den Schaffelaarbos-Anlagen in den Niederlande kombiniert werden. Schaffelaarbos erzielt nach Angaben von Symrise einen Jahresumsatz von 25 Millionen Euro. Die Transaktion will Symrise noch im Januar abschließen. Über die Höhe des Kaufpreises haben die Firmen Stillschweigen vereinbart. Den M&A-Deal finanziert Symrise mit einer eigens dafür eingerichteten Kreditlinie.

Leoni macht Management-Buy-out

Leoni kommt bei der Fokussierung auf das Bordnetzgeschäft voran: Der Autozulieferer hat die drei Gesellschaften Leoni Fiber Optics GmbH, Leoni Fiber Optics, Inc. sowie J-Plasma veräußert. Die Firmen stellen Spezialfasern für optische Messungen und die industrielle Datenübertragung her. Alle drei Bereiche erzielten zusammen im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 50 Millionen Euro.

Die Transaktion ist als Management-Buy-out strukturiert: Hinter dem Käufer Weinert Industries stehen neben der Thüringer Industriebeteiligungs GmbH sowie der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Thüringen der Leoni-Manager Andreas Weinert. Er hatte einen Teil der nun verkauften Bereiche 2001 gegründet und ist aktuell Director Technology Management der Leoni-Einheit Fiber Optics. Nach Abschluss des Deals wird Weinert die neue Gruppe mit 300 Mitarbeitern in Deutschland und in den USA leiten.

Die Kartellbehörden müssen dem M&A-Deal noch zustimmen. Mit dem Abschluss der Transaktion rechnen die Unternehmen im ersten Quartal dieses Jahres. Weinert Industries erhielt bei der Übernahme Unterstützung von Osborne Clarke (Federführung: Matthias Elser).

Management-Buy-out bei Deutsche Post-Tochter Greenplan

Getreu der Redensart „Schuster, bleib bei deinen Leisten“ will sich die Deutsche Post wieder mehr auf ihr Kerngeschäft mit Transport- und Logistikleistungen konzentrieren. Daher trennt sich die Deutsche Post von der Tochter Greenplan im Rahmen eines Management-Buy-outs.

Die Software-Firma stellt cloudbasierte, dynamische Routenoptimierungslösungen für Logistikunternehmen zur Verfügung und strebt eine globale Expansion und Weiterentwicklung ihres Algorithmus an. Greenplan-CEO Clemens Beckmann hält künftig 75 Prozent am Unternehmen. Auf den bisherigen Head of Strategy and Business Development des Start-ups Florian Merget entfallen die restlichen 25 Prozent. Er wird nach dem Buy-out Managing Director der Firma. Finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht. DHL soll auch nach der Transaktion Greenplan-Kunde bleiben.

HeidelbergCement kauft Beton-Zulieferer aus den USA

Auch HeidelbergCement geht in den USA auf Einkaufstour. Das Übernahmeziel ist das familiengeführte Unternehmen Corliss Resources, ein großer Zuschlagstoff- und Transportbetonlieferant im Großraum Seattle. Die Übernahme umfasst unter anderem große Zuschlagstoffbetriebe mit einem jährlichen Absatz von rund 2 Millionen Tonnen sowie Reserven und Ressourcen von rund 170 Millionen Tonnen, begründet HeidelbergCement die „hervorragende“ strategische Ergänzung.

Akquisition soll EPS-Wachstum ab dem ersten Jahr bringen

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Nur so viel: Auf Basis des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) der vergangenen zwölf Monate bewerten die Heidelberger die Firma mit 9x Ebitda. Darüber hinaus erwartet HeidelbergCement erhebliche Synergieeffekte, durch die das Ebitda-Multiple auf 7x abschmilzt. Ab dem ersten Jahr nach der Transaktion erhoffen sich die Heidelberger einen positiven Effekt auf den Gewinn je Aktie. Den Deal finanziert das Unternehmen komplett aus Barmitteln. Corliss Resources erzielt nach eigenen Angaben einen Umsatz von rund 80 Millionen US-Dollar (69 Millionen Euro).

Biontech treibt Krebsforschung mit Kooperation voran

Biontech war nicht immer auf Impfstoffe fokussiert, sondern ist eigentlich in der Onkologie zu Hause. Mit einer neuen Partnerschaft in Großbritannien unterstreichen die Mainzer ihre Herkunft nun. Zunächst für drei Jahre will Biontech mit der britischen Firma Crescendo Biologics die Entwicklung von Immuntherapien zur Behandlung von Krebs und anderen Krankheiten vorantreiben.

40 Millionen US-Dollar fließen dem britischen Konzern als Vorauszahlung von Biontech zu. Je nach Erfolg hat der neue Partner Anspruch auf weitere Meilensteinzahlungen von mehr als 750 Millionen Dollar sowie auf Entwicklungs-, Zulassungs- und Forschungsgelder. Der Covid-Impfstoff-Pionier wird dafür die exklusiven weltweiten Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für alle aus der Zusammenarbeit hervorgehenden Immuntherapien halten. Biontech sieht in der Kooperation ein großes Potenzial, um „programmierbare zellbasierte Therapien für eine Reihe von Krankheiten zu entwickeln“, erklärt Biontech-Gründer und CEO Ugur Sahin.

M&A-Berater-News

Demian Köster verlässt die Corporate-Finance-Beratung Duff & Phelps, bei der der 43-Jährige seit April 2020 als Director tätig war. Künftig wird der M&A-Berater Partner bei der Düsseldorfer M&A-Beratung Valetis. Zuvor arbeitete Köster unter anderem in der M&A-Beratung von KPMG, Accuracy und EY. Zu seinen früheren Karrierestationen zählt auch die Corporate-M&A-Abteilung des Handelskonzerns Metro.

Die Hamburger M&A-Beratung Carlsquare (ehemals Catcap) eröffnet ein neues Büro in Frankreich. Leiten werden den Pariser Standort die zwei Ex-Rothschild-Banker Alex Carré de Malberg und Berthold Stauffenberg. Die beiden M&A-Berater kennen sich von ihrer vorherigen Station: Sie haben die Pariser M&A-Beratung Alexander Partners 2015 gegründet. Welche konkreten Pläne Carlsquare in Frankreich verfolgt, berichtet Managing Partner und Mitgründer Michael Moritz.

Weitere M&A-Deals

E.on steigt minderheitlich bei dem norwegischen Energieunternehmen Horisont Energi ein. Im Rahmen einer strategischen Kooperation erwirbt E.on 25 Prozent der Anteile an dem Unternehmen. Gemeinsam wollen die Firmen ein „europaweites Dienstleistungsangebot für die Abscheidung, den Transport und die Speicherung von Kohlendioxid“ entwickeln sowie sauberen Wasserstoff und Ammoniak produzieren. Die Aufgaben sind klar verteilt: Die Essener übernehmen künftig die Verantwortung für die Kohlendioxidabscheidung und -verflüssigung. Horisont Energi hingegen wird für den Transport und die Speicherung des Kohlendioxids verantwortlich sein. Darüber hinaus wollen beide Energieunternehmen gemeinsam ein Geschäft zur Beseitigung von Kohlendioxid entwickeln. Finanzielle Transaktionsdetails sind nicht bekannt.

Erst jüngst zog es Eckert & Ziegler auf den amerikanischen Kontinent, genauer nach Argentinien. Nun geht es für den Strahlen- und Medizintechnikexperten in die USA. In einem Joint Venture mit dem US-Unternehmen Atom Mines wollen die Berliner erstmals in großem Stil Ytterbium-176 herstellen. Laut Eckert & Ziegler ist dies ein unverzichtbares, gleichwohl sehr knappes Vorprodukt für die hochwirksame Krebstherapie auf Basis der radioaktiven Substanz Lutetium-177. Die neue Allianz soll es dem Medizintechniker ermöglichen, den Engpass an Ytterbium-176 zu beseitigen und Pharmakonzerne weltweit beliefern zu können.

In Kampf gegen das Coronavirus fungiert Merck als Zulieferer für die Impfstoff-Produzenten. Mit dem 780 Millionen US-Dollar (680 Millionen Euro) schweren Zukauf des biopharmazeutischen Auftragsentwicklers Exelead geht Merck nun einen Schritt weiter und stärkt das Angebot für die Auftragsentwicklung und -herstellung von mRNA. Die US-Firma ist auf komplexe injizierbare Formulierungen wie Lipidnanopartikel spezialisiert. Diese sogenannte Drug-Delivery-Technologie sei eine Schlüsselkomponente für mRNA-Therapeutika zur Bekämpfung von Covid-19, erklärt Merck. Durch die Übernahme können die Darmstädter ihren Kunden nach eigenen Angaben noch mehr Services anbieten. Die Transaktion will Merck im ersten Quartal 2022 abschließen.

Delivery Hero macht die Rappi-Beteiligung zu Geld: Wie der Essenslieferdienst mitteilte, hat er sich von seinem Anteil im Wert von 150 Millionen Euro an dem lateinamerikanischen Lieferdienst-Start-up getrennt. Delivery Hero war 2018 im Rahmen der Serie-B-Finanzierung mit 20 Prozent bei Rappi eingestiegen, damals wurde das Start-up mit rund 400 Millionen US-Dollar bewertet. Der aktuelle Anteil des Dax-Konzern beläuft sich nunmehr auf 7,9 Prozent. In den kommenden Monaten will sich Delivery Hero aber komplett von der Beteiligung verabschieden, um sich auf Investitionen zu konzentrieren, die besser zum Kerngeschäft passen. Erst zu Beginn des Jahres hatte der Dax-Konzern den Wettbewerber Glovo übernommen.

Aufruhr bei der Aareal Bank: Der aktivistische Investor Petrus Advisers wehrt sich gegen das milliardenschwere Übernahmeangebot von Private Equity. „Wir sind weiterhin überzeugt, dass es substanziellen unentdeckten sowie unterentwickelten Wert sowohl bei Aareon, der Softwaretochter von Aareal, als auch im Bankgeschäft der Aareal gibt“, zitiert das „Handelsblatt“ den Petrus-Manager Till Hufnagel. Alleine der Wert der IT-Tochter beliefe sich auf 1,7 bis 2,3 Milliarden Euro, hinzu käme der Wert der Aareal Bank von rund 1,5 bis 1,7 Milliarden Euro. Advent, Centerbridge sowie weitere Co-Investoren bieten aktuell 1,74 Milliarden Euro für das gesamte Unternehmen, Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen das Übernahmeangebot. Petrus Advisers ist aktuell mit über 15 Prozent an dem Wiesbadener Institut beteiligt. Die Mindestannahmeschwelle des Angebots liegt bei hohen 70 Prozent.

Die BayernLB spielt offenbar mit dem Gedanken, sich von der Deutschen Kreditbank (DKB) zu trennen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen. Dem Bericht zufolge laufen offenbar bereits Gespräche mit Beratern, die Optionen für die Einheit ausloten sollen. Die DKB ist mit einem Gewinn von über 270 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2021 die Ertragsperle des Konzerns – und könnte bei einem Verkauf mit rund 3 Milliarden Euro bewertet werden. Ebenfalls im Gespräch sein soll eine Trennung des Investment-Management-Arms, zu dem BayernInvest gehört. Erst kürzlich wurde bekannt, dass die BayernLB keine neuen LBO-Finanzierungen mehr macht.

Der Konsumgüterriese Henkel investiert in den wachsenden Markt der Erwachsenenpflege. Die Düsseldorfer investieren in das Medizintechnik-Start-up Smartz, das auf Windeln für pflegebedürftige Erwachsene spezialisiert ist. Die Investition soll die Henkel-Einheit „Adhesive Technologies“ stärken. Im Jahr 2021 haben die Unternehmen bereit eine Marketing- und Entwicklungskooperation unterzeichnet, um die Expertise von Henkel im Bereich gedruckter Elektronik mit den IoT-basierten Hardware- und Softwarelösungen von Smartz zu kombinieren.

Cofra, die Unternehmensgruppe der C&A-Familie Brenninkmeijer, übernimmt den niederländischen Gewächshaushersteller Dalsem. Das Familienunternehmen wurde 1932 gegründet und entwickelt High-Tech-Gewächshäuser für eine ressourceneffizientere Lebensmittelproduktion. Finanzielle Transaktionsdetails wurden nicht genannt. Investments in nachhaltige Firmen gehört seit einiger Zeit zu der Strategie der Unternehmensgruppe. So war die Unternehmerfamilie Ende vergangenen Jahres im Rahmen einer Finanzierungsrunde bei dem schottischen Foodtech-Start-up Intelligent Growth Solutions eingestiegen.

KVPro.de ist nach eigenen Angaben der erste Vergleichsanbieter für Krankenversicherungen. Das Unternehmen wurde in den 90er-Jahren in Deutschland gegründet. Heute ist das Unternehmen von Gründer und Alleingesellschafter Gerd Güssler nach eigenen Angaben Marktführer in seinem Segment. Dies macht KVPro.de für das Insurtech Ottonova attraktiv: Die Münchener Firma hat KVPro.de daher übernommen. Finanzielle Transaktionsdetails wurden nicht genannt. Ein Dentons-Team (Federführung: Gesine von der Groeben) hat Güssler bei der Transaktion begleitet.

Evotec erhält 15 Millionen US-Dollar von dem US-Pharmariesen Bristol Myers Squibb. Das Geld erhalten die Hamburger im Rahmen der Erweiterung der Kooperation mit den US-Amerikanern. Evotec und Bristol Myers Squibb wollen gemeinsam eine neue Strategie entwickeln, um neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer zu behandeln. Seit 2016 besteht die Partnerschaft auf dem Gebiet der Neurologie.

