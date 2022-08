M&A-Deals: Telamo, Covestro, Sartorius

Gute-Laune-Schlager-Deal zwischen Telamo und BMG

Flippers, Amigos, Florian Silbereisen, Thomas Anders und die Alpenrebellen – was diese Namen gemeinsam haben ist nicht nur, dass sie – je nach Geschmack des Betrachters – mehr oder weniger gute Musik machen. Sie alle veröffentlichen auch unter dem Münchener Indie- und Schlager-Label Telamo. Und die Liste der Künstler, die dieses musikalische deutsche Kulturgut über Telamo in die deutschen Fernsehgärten bringen, ist sehr lang. Nun wird Telamo verkauft an das Berliner Musikunternehmen BMG. Durch die Übernahme entsteht nach Angaben von BMG eine der größten deutschen Label-Divisionen mit einem kombinierten Marktanteil von 8,5 Prozent.

Geschäftsführer und Telamo-Gründer Ken Otremba bleibt auch nach der Transaktion an Bord. Zu finanziellen Details schweigen die Labels. Nur so viel: Die Transaktion ist die bisher größte Einzelübernahme von BMG in Deutschland. Weltweit sei es die größte Label-Investition von BMG seit dem Jahr 2017, erklärt BMG. Der Zukauf umfasst neben Telamo und deren Labels auch das digitale Angebot „Schlager für Alle“, das über Facebook, Instagram, YouTube und TikTok mehr als 1,7 Millionen Nutzer zählt. Deloitte (Federführung: Julia Petersen) hat Telamo bei dem Schlager-Merger beraten.