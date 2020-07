M&A-Deals: Wirecard, Consus, Biontech

Nach dem Wirecard in die Insolvenz rutschte, steht dem Zahlungsabwickler nun die Zerschlagung bevor: Wie der vorläufige Insolvenzverwalter Michael Jaffé in einem Statement erklärte, „haben sich bereits eine Vielzahl von Investoren aus aller Welt gemeldet, die Interesse am Erwerb des Kerngeschäfts (oder) der davon unabhängigen und eigenständig erfolgreich am Markt agierenden Geschäftsbereiche haben“. Die Gläubiger hätten der Mitteilung zufolge bereits grünes Licht für die Mandatierung von spezialisierten Investmentbanken gegeben, die sich um einen internationalen Verkaufsprozess kümmern sollen. Ziel sei es, den Geschäftsbetrieb der einzelnen Konzerngesellschaften zu stabilisieren.



Zwar gibt es noch keine bestätigten Informationen über die Wirecard-Interessenten, dem „Handelsblatt“ zufolge sollen jedoch die beiden Wettbewerber Worldline aus Frankreich und Nets aus Dänemark ein Auge auf den Münchener Zahlungsdienstleister geworfen haben. Unter den Kaufinteressenten befänden sich auch Finanzinvestoren, berichtete die Nachrichtenagentur „Reuters“.