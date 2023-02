Tina Turner, Pink Floyd, Mötley Crüe, Bob Dylan, Genesis, Justin Timberlake – beim Klang dieser stilprägenden Namen der Musikwelt bekommen Finanzinvestoren und Musikstrategen feuchte Augen. Das liegt nicht nur an nostalgischen Erinnerungen, die so mancher Klassiker bei dem einen oder anderen hervorrufen dürfte, sondern auch daran, dass sich mit den kreativen Hinterlassenschaften der Musikstars richtig Geld verdienen lässt.

Und zwar indem Finanzinvestoren bestehende Kataloge an Musikrechten eines Künstlers komplett übernehmen, Nutzungslizenzen dafür kaufen oder Rechte an zukünftigen Werken erwerben. Die Digitalisierung ist für die Musikbranche ein Gamechanger. Musik wird im Streaming-Zeitalter immer wertvoller, was die Preise nach oben treibt, und mit Private-Equity-Investoren, die auf den Markt drängen, den Wettbewerb ordentlich anheizt. Wie gehen langjährige Strategen mit der Situation um?