So drastisch hat sich das Finanzierungsumfeld für Private Equity verschlechtert 

Over and out: Das extrem gute Umfeld für Private-Equity-Finanzierungen ist Geschichte. Das ist eins der Kernergebnisse des neuen Private-Equity-Panels, für das FINANCE wieder zahlreiche Private-Equity-Manager aus dem deutschen Midmarket zu ihrer aktuellen Markteinschätzung befragt hat. Und es gibt noch weitere drastische Veränderungen, die die Branche nachhaltig prägen.