Private-Debt-Newcomer: ELF Capital und Tikehau Capital

Von Null auf Hundert: Mit einer ähnlichen Dynamik sind Private-Debt-Fonds in den vergangenen Jahren in Deutschland expandiert. Gab es Anfang des Jahrzehnts vielleicht eine Handvoll Fonds, zählen Experten mittlerweile 70 bis 80 Spieler, die am deutschen Leveraged-Finance-Markt nach Finanzierungsgelegenheiten suchen. Trotz der hohen Fondsdichte wagen auch heute immer noch neue Kreditfonds den Markteintritt in Deutschland.

Differenzieren lassen sich unter den Newcomern etablierte Fonds wie zum Beispiel Tikehau Capital, die das Private-Debt-Geschäft schon länger betreiben, aber erst kürzlich ein Büro in Deutschland eröffnet haben, um näher an die Kundschaft zu rücken. Und gänzlich neue Player wie zum Beispiel ELF Capital. Doch was haben die Neuen auf dem Kasten?