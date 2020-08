Advent steigt bei Hermes ein

Mit der Hilfe von Advent will Otto Hermes für den harten Wettbewerb insbesondere mit der Deutschen Post rüsten. Der Markt der Paketzustellung wächst rasant. Hermes erwirtschafte im vergangenem Geschäftsjahr 3,5 Milliarden Euro – 9 Prozent mehr als im Vorjahr. Zwei Drittel davon entfielen auf die Geschäfte in Deutschland und Großbritannien. Das weitere Wachstum erfordert aber hohe Investitionen in Verteilerzentren und in die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte.

Hinzu kommt: Die deutsche Hermes-Einheit ist defizitär. Branchenkreisen zufolge sollen die Verluste in Deutschland zuletzt in zweistelliger Millionenhöhe gelegen haben. Bislang plant Otto erst in zwei Jahren mit einer Rückkehr in die Gewinnzone. Aus Transaktionskreisen ist zu hören, dass Otto es zur Bedingung für eine Beteiligung an der starken UK-Tochter gemacht hat, dass der Partner auch im defizitären Deutschlandgeschäft einsteigt.