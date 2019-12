Ardian verkauft CCC für 915 Millionen Euro an Strategen

Die Übernahmefinanzierung von CCC hat Telus zufolge drei Komponenten: Der Großteil wird über Kreditlinien von Telus International fremdfinanziert. Hinzu kommen rund 165 Millionen Kanadische Dollar Eigenkapital vom Telus-Mutterkonzern und weitere 90 Millionen Kanadische Dollar Eigenkapital von dem Private Equity Investor Baring Private Equity Asia.

Dies führt zu einer neuen Gesellschafterstruktur von Telus International. Die Telus-Mutter hält nach Abschluss der Transaktion nach eigener Aussage noch 62 Prozent. Auch das Management von CCC wird Ardian zufolge einen signifikanten Teil seiner Beteiligung an CCC in Telus International einbringen. In zwölf bis 24 Monaten soll Telus International dann an die Börse gehen. Dann dürfte sich das Private-Equity-Kapital für CCC endgültig schließen.