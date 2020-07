Baillie Gifford wettet auf Flugtaxis und Corona-Impfstoff

Vor wenigen Wochen hat Baillie Gifford für Aufsehen in der deutschen Finanzszene gesorgt, indem Sie 35 Millionen US-Dollar in das Flugtaxi-Start-up Lilium gesteckt haben. Damit sind Sie dort einer der größeren Investoren geworden. In Deutschland bekanntgeworden ist Baillie Gifford aber eher durch Investitionen in schnell skalierbare Internetplattformen wie Hello Fresh, Delivery Hero und Zalando. Warum jetzt ausgerechnet Lilium, ein Fahrzeugproduzent?



Wir lieben Unternehmen, die ihren Kunden das Leben einfacher machen, Firmen wie AirBnB zum Beispiel. Lilium hat das Potenzial, den Personentransport einfacher und autonomer zu machen, schlicht deshalb, weil in der Luft viel mehr Platz als am Boden ist. Außerdem können alle Vehikel, die dort unterwegs sind, miteinander kommunizieren.



Die Lufttaxiszene erinnert uns an die Eisenbahn im Industriezeitalter. Das war auch teures Equipment, aber dennoch eine technische Revolution, die das Leben der Menschen von Grund auf verändert hat – eine überragende Lösung. Und Lufttaxientwickler wie Lilium benötigen auch keine teure Infrastruktur wie Gleise, Tunnels oder Brücken. Weil die Lilium-Jets vertikal starten und landen, brauchen sie nicht einmal eine Landebahn. Das lässt es zu, das Geschäft schnell zu skalieren, sobald die Technologie marktfähig ist.