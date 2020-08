Darum sollte Private Equity in die Chemiebranche investieren

Private-Equity-Buyouts in der Chemiebranche sind in den USA schon seit Längerem gang und gäbe. Finanzinvestoren können aber auch hierzulande immer öfter interessante Targets finden, meint Martin Bastian, Head of Chemicals bei der Investmentbank-Boutique Houlihan Lokey.



„Die DACH-Region ist das Herzstück der europäischen Chemiebranche, mit Konzernen wie BASF, Evonik, Covestro oder Symrise – um nur einige zu nennen“, so Bastian. Neben den Großkonzernen gebe es zudem eine breite Streuung an kleinen und mittelständischen Unternehmen in nahezu allen Subsegmenten der Chemie – von der Fein- über die Agrar- bis hin zur Spezialchemie.