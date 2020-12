Private-Equity-Ticker: GBL, KKR, CVC

Der Koblenzer Fahrradhersteller Canyon hat mit GBL einen neuen Finanzinvestor als Eigentümer. GBL, hierzulande unter anderem als Großaktionär von Adidas bekannt, beteiligt sich mehrheitlich an Canyon. Canyon-Gründer und Ex-CEO Roman Arnold soll seinen Anteil einem Bericht der „Financial Times“ zufolge von 60 auf 40 Prozent senken, will aber einen signifikanten Teil des Verkaufserlöses wieder in Canyon reinvestieren. Die übrigen Anteile stammen von dem US-Finanzinvestor TSG Consumer Partners, der sich laut „Financial Times“ von einer Minderheitsbeteiligung über 40 Prozent trennt.