Es ist eine der großen offenen Fragen in der Corporate-Finance-Community seit der Finanzkrise und dem anschließenden Einzug von Private Debt in den deutschen Markt: Wie verhalten sich die Kreditfonds in der Krise? Während Skeptiker Debt-to-Equity-Swaps fürchten, versprechen sich Fürsprecher im Vergleich zu Banken flexiblere Restrukturierungs- und Finanzierungspartner. Die Coronavirus-Pandemie ist für die Private-Debt-Branche der erste echte Lackmustest.

FINANCE hat sich für Sie in der Corporate-Finance-Community umgehört: Wie verhalten sich Private-Debt-Fonds aktuell in den Restrukturierungsverhandlungen? Wie flexibel und kompromissbereit sind sie? Sind Debt-to-Equity-Swaps die Ausnahme oder müssen deutsche Unternehmen eine Loan-to-own-Welle fürchten? Das und mehr lesen Sie in dieser FINANCE-Analyse zu Debt-Fonds in Corona-Zeiten.