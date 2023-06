Düsteres Exit-Umfeld für Private Equity

Öffentlich klagt die Private-Equity-Branche selten über Probleme – so wird ein unsicheres Marktumfeld gerne mal als Chance beschrieben, zu niedrigen Bewertungen zukaufen zu können. Befragt man die Professionals allerdings anonym zu ihrer aktuellen Markteinschätzung, ergibt sich ein etwas anderes Bild, wie der heute frisch veröffentlichte FINANCE Midmarket-Private-Equity-Monitor zeigt, für den FINANCE gemeinsam mit der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) zwei Mal im Jahr Investment Professionals befragt.

Diesmal gab es zwei Schwerpunktthemen: Gefragt wurde nach einer Einschätzung des derzeitigen Exit-Umfelds sowie nach den Auswirkungen des Bankenbebens.

Exits: Private Equity will verkaufen, kann aber nicht

Die erste Erkenntnis der Umfrage: Die Private-Equity-Branche ist mit dem aktuellen Marktumfeld für Exits alles andere als glücklich. Über 80 Prozent der Befragten erachten es als „mittelmäßig“ (41 Prozent) bis „schlecht“ (ebenfalls 41 Prozent). Lediglich 14 Prozent finden, dass das Umfeld für Exits zurzeit „gut“ ist, kein Befragter hält es für „sehr gut“, 3 Prozent machten keine Angabe.

Das Ärgerliche: Ein beträchtlicher Anteil der Befragten würde aktuell gerne Portfoliounternehmen verkaufen, kann oder möchte angesichts der Marktgegebenheiten aber nicht. 45 Prozent der Investment Professionals gaben an, aktuell einen „großen“ Exit-Appetit zu haben. Einen „geringen“ Exit-Appetit hat hingegen knapp die andere Hälfte der Befragten (45 Prozent). Weitere 7 Prozent beschreiben ihren aktuellen Exit-Appetit als „sehr gering“.

Hinzu kommt: Auch das Umfeld für Zukäufe scheint derzeit nicht ideal. Den M&A-Dealflow beziffern die befragten Private-Equity-Investoren aktuell mit 5,4, wobei der Wert 10 für einen sehr starken Dealflow steht. Damit ist der Dealflow-Wert zwar besser als bei der vorherigen Umfrage im Dezember 2022 (5,0), aber im Trend seit eineinhalb Jahren rückläufig (Wert von November 2021: 6,43).

Einige Finanzinvestoren haben es dennoch geschafft, Unternehmen in diesem anspruchsvollen Umfeld zu verkaufen, so etwa die DBAG. „Wir konnten im ersten Halbjahr unseres Geschäftsjahres vier Veräußerungen strukturieren und haben eine weitere vereinbart“, berichtet Tom Alzin, Sprecher des Vorstands der Deutschen Beteiligungs AG. Aus seiner Sicht ist dies ein Beweis dafür, dass die DBAG für ihre Portfoliounternehmen auch in schwierigen Marktlagen „attraktive Verkaufsbedingungen“ schaffen kann.

Bankenbeben hat Private Equity kaum getroffen

Dass die Stimmung am M&A-Markt aktuell so verhalten ist, liegt dabei weniger am Bankenbeben, wie der Midmarket-Private-Equity-Monitor zeigt. Viele Private-Equity-Fonds (45 Prozent, Mehrfachnennungen möglich) haben nach dem Bankenbeben im Frühjahr nämlich wie zuvor weitergearbeitet.

Einige Investment Professionals sind aber trotzdem auf Nummer sicher gegangen: Jeweils gut ein Fünftel der Befragten (21 Prozent) hat nach dem Bankenbeben Deals pausiert und sich zunächst einen Überblick über die Lage verschafft, Finanzierungen reevaluiert und, wo nötig, neu aufgesetzt oder Banken aus bestehenden Finanzierungen ausgeschlossen. 17 Prozent der Private-Equity-Professionals haben mehr Debt-Fonds eingesetzt, 3 Prozent machten keine Angabe.

Deutlich mehr zu schaffen macht den Finanzinvestoren das herausfordernde Finanzierungsumfeld. Steigende Zinsen, damit verbundene höhere Finanzierungskosten sowie die Inflation belasten das Dealmaking noch immer stark. Am härtesten getroffen wurde das Large-Cap-Private-Equity-Geschäft, das mitunter am stärksten mit Leverages arbeitet. Doch auch Finanzinvestoren im Small- und Mid-Cap-Bereich bemerken die verhaltene Stimmung an den Finanzierungsmärkten. Daneben sind Lieferkettenprobleme ein Thema, um das sich Private Equity kümmern muss.

Die größten Exit-Herausforderungen für Private Equity

Das sind jedoch nicht die einzigen Herausforderungen beim Exit. Neben dem unsicheren Marktumfeld, das mehr als die Hälfte der Befragten (55 Prozent) als große Herausforderung angeben, ist das derzeitige Bewertungsniveau für fast zwei Drittel der befragten Finanzinvestoren (62 Prozent) zu niedrig. Über mangelnden Zugang zu (attraktiven) Finanzierungen klagt knapp die Hälfte der Investment Professionals (48 Prozent), während die Exit Readiness der Beteiligung lediglich für 14 Prozent der Finanzinvestoren ein Knackpunkt ist.

Genügend potentielle Käufer scheint es am M&A-Markt immerhin zu geben: Für gerade einmal 3 Prozent der Private-Equity-Investoren ist die mangelnde Verfügbarkeit von Käufern eine Exit-Herausforderung. Weitere 3 Prozent haben nach eigener Aussage aktuell keine Herausforderungen beim Verkauf einer Beteiligung, 7 Prozent der Befragten machten keine Angabe.