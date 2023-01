Die Lieferkette von Private-Equity-Portfoliounternehmen wird immer mehr zur Belastung für die Finanzinvestoren: Rohstoffe werden teurer, Transportkosten steigen massiv, Verzögerungen und Unterbrechungen der Supply Chain sind an der Tagesordnung – und in einzelnen Fällen sind sogar bereits Lieferanten ausgefallen. Die Herausforderung beim Lieferkettenmanagement sind mittlerweile so gravierend, dass einige Private-Equity-Investoren über Wertverluste im Portfolio klagen. Wie schlimm ist die Lage aktuell?