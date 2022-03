Gilde Healthcare hat nach fast genau drei Jahren wieder einen neuen Fonds aufgelegt: Der aktuelle vierte Private-Equity-Fonds ist 517 Millionen Euro schwer und war nach Angaben des Investors überzeichnet. Das hat Gilde Healthcare vor wenigen Minuten mitgeteilt. Die Investoren stammen aus den Niederlanden, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Skandinavien. Damit stehen dem Finanzinvestor nun mehr als doppelt so viele Kapitalzusagen zur Verfügung wie mit dem Vorgängerfonds, dessen Volumen 200 Millionen Euro beträgt und der im März 2019 geschlossen wurde.

Hierzulande ist Gilde Healthcare seit 2018 mit einem eigenen Büro vertreten, hat seitdem allerdings erst drei Investments in Deutschland getätigt – und zwei davon sogar erst im vergangenen Jahr. Um die Schlagkraft der Beteiligungsgesellschaft in Deutschland zu erhöhen, hat der Investor im Herbst 2021 den neuen Partner Robert Stein ins Team geholt. Was genau hat Gilde jetzt mit dem neuen Fonds in Deutschland vor? Und wie findet die Gesellschaft gute Deals im begehrten Healthcare-Sektor?