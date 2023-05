Private-Equity-Investor Everfield: Deal-Debüt mit Wäscherei-Software

In Deutschland hat sich ein neuer Private-Equity-Investor in Stellung gebracht: Everfield mit Sitz in Köln sucht nach Software-Deals im deutschen Mittelstand. Geleitet wird das sechsköpfige Deal-Team vom Head of Acquisitions und Deutschlandchef Henning Schreiber. Noch ein Finanzinvestor, der auf Software und den deutschen Mittelstand steht? Was Everfield von anderen Private-Equity-Investoren unterscheidet und was die nächsten Schritte der Kölner sind, erläutert Deutschlandchef Schreiber im Gespräch mit FINANCE.