Verdane ist auf Expansionskurs: Neben dem bisher einzigen deutschen Büro in Berlin hat der Private-Equity-Investor nun auch einen Standort in der bayrischen Landeshauptstadt eröffnet. Zur Unterstützung hat der Finanzinvestor Dominik Schwarz vom Wettbewerber EMH als Partner an Bord geholt, wie das Unternehmen heute bekanntgab.