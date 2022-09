Private-Equity-News: Odewald KMU, Aurelius, Leveraged Finance

Odewald KMU verdreifacht Umsatz von Heizkurier

Die Nord Holding kauft Odewald KMU den Wärme- und Kältespezialisten Heizkurier ab. Heizkurier hat seinen Sitz in Wachtberg und ist ein Equipment as a Service (EaaS)-Anbieter für mobile Wärme- und Kältelösungen, wie etwa Warmwasser und Warmluft. Das bestehende Management um die beiden CEOs Marc Pehlke und Stefan Heer sowie die Gründer bleiben an dem Unternehmen beteiligt.

Odewald hatte Heizkurier im Jahr 2018 im Rahmen einer Wachstumsfinanzierung übernommen und eine Nachfolgelösung eingeleitet. Das Investment tätigte der Finanzinvestor aus dem zweiten KMU-Fonds. Zum Zeitpunkt der Übernahme erzielte Heizkurier einen Umsatz von 8 Millionen Euro und beschäftigte 37 Mitarbeiter. Heute zählt das Unternehmen 110 Mitarbeiter und kommt auf einen Umsatz von über 30 Millionen Euro.

Herter & Co. hat die Nord Holding als Sole Debt Advisor bei der Transaktion begleitet, rechtliche Unterstützung erhielten die Hannoveraner von Noerr.